Quase um terço de adolescentes diz ter sofrido bullying nas escolas de SP

Levantamento feito entre estudantes de 119 escolas públicas e privadas de São Paulo aponta que pouco menos de um terço deles, 29%, disseram ter sido vítimas de bullying no ano anterior. Outros 23% informam ter sofrido algum outro tipo de violência que não se enquadra na definição de bullying. A pesquisa, divulgada na manhã desta segunda-feira pela Fapesp — que ajudou a patrociná-la –, foi conduzida por grupos da Faculdade de Medicina da USP e ouviu 2.702 alunos do nono ano, com idades próximas a 14 anos.

A forma mais frequente de bullying, segundo o estudo, coordenado pela professora Maria Fernanda Peres, foi o psicológico ou verbal (ofensas e risos), com 17,5%. Outros 6% afirmaram ter sofrido bullying de conotação sexual e as agressões físicas foram mencionadas por 3,7%.

O estudo informa, ainda, que 15% dos jovens admitiram ter praticado bullying com colegas – número que, só entre meninos, chega a 19%. Como explicou a coordenadora Peres, que atua no Departamento de Medicina Preventiva da FMUSP, “a ideia é obter subsídios para o desenvolvimento de programas de prevenção centrados principalmente nas escolas”. Além da FAPESP, financiaram o projeto a Academia Britânica e o Fundo Newton.