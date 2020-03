Quarentena na quaresma

” A Páscoa é a data mais importante do ano para nosso negócio. Como todos os anos ela foi planejada com muito carinho, mas sabemos que com o isolamento as coisas serão um pouco diferentes”, comenta Patricia Landmann, na foto ao lado de Manoel, sócios da Chocolat du Jour. “Para continuar adoçando a vida das pessoas, mesmo nesse momento difícil e inesperado, decidimos isentar o frete de nossas entregas em toda a capital até dia 10 de abril.” A empresa, criada em 1987 por Claudia Landmann, mãe da dupla de irmãos, acaba de adquirir a Fazenda Santa Luzia, localizada no Sul da Bahia, “para garantir a excelência do cacau e a sustentabilidade do plantio”, explica a empreendedora. “Até hoje somos uma empresa pequena e familiar. Temos 57 funcionários em SP e 11 em toda o resto a fazenda”, diz ele.