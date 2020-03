Quarentena com filhos

Carol Trentini, na foto com o filho Bento, de 6 anos, conta como está sendo passar esse tempo em casa com os filhos sem escola. “É um desafio prender a atenção das crianças em um momento como esse. Temos feito de tudo um pouco para mantê-los estimulados. É um momento que nos faz viver uma reflexão total, rever todos os valores da vida. Que este emaranhado de sentimentos faça aumentar a nossa empatia e a admiração por pessoas tão essenciais, como os professores, por exemplo, entre tantas outras profissões admiráveis. Torço para que isso tudo cause o menor impacto possível e nos deixe bons aprendizados.”