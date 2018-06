Desde que Pedro Parente aceitou assumir a presidência do conselho da BRF, começaram as especulações de que o presidente da Petrobrás deixaria a estatal no fim do ano.

Pouco se lembram, entretanto, que, quando ele assumiu a difícil função de enfrentar terra arrasada, Parente deixou claro que o prazo de seu “sacrifício” seria de apenas dois anos.

