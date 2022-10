Quanto custa um jatinho de luxo para ver a final da Libertadores? Saiba

Diante da escassez de vagas em hotéis na cidade de Guayaquil, no Equador, por causa da final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, a Flapper vai levar clientes de luxo em voos fretados no esquema bate e volta. O fundador da empresa brasileira Paul Malick já fechou cinco jatinhos partindo do RJ no dia 29, ao custo de R$ 349 mil, num Learjet que cabe oito pessoas, ou por R$ 515 mil, num Falcon 900, com 12 assentos. Outro serviço que Paul organiza são voos do Campo de Marte ao Autódromo de Interlagos para furar um congestionamento que pode durar quase duas horas no GP de SP de Fórmula 1. Neste ano de Rock in Rio, Paul cuidou dos transfers de helicóptero de Justin Bieber. Entre seus clientes famosos, figuram ainda Bruce Dickinson e Sting.

De origem polonesa, Paul lembra que o mercado de aviação executiva foi impulsionado na época da covid, por causa do medo do vírus, bem como pela falta de voos comerciais e hoje continua aquecido: “O número de voos fretados para a América Latina está de 10 a 20% mais alto em relação ao período antes da pandemia”.

‘Meninos Malabares’ é finalista do Herzog

O livro Meninos Malabares: Retratos do trabalho infantil no Brasil (Ed.Panda Books), de Bruna Ribeiro e Tiago Queiroz, é um dos finalistas do 44º prêmio Vladimir Herzog. Na mesma categoria (livro-reportagem) estão Banzeiro Òkòtó: Uma viagem à Amazônia centro do mundo (Ed. Cia. das Letras) e Dano Colateral: A intervenção dos militares na segurança pública (Ed. Objetiva). Ao todo, a organização do prêmio recebeu 528 trabalhos inscritos em sete categorias. A escolha do vencedor será realizada no dia 13 de outubro, no Espaço Vladimir Herzog do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Já a tradicional cerimônia solene será no próximo dia 25 de outubro, no Tucarena.

Bloco de Notas

MUSEU 1. O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, realiza a 12ª edição do Encontro Paulista de Museus (EPM). O evento acontece de 8,9 e 10 de novembro, no Novo Museu do Ipiranga.

MUSEU 2. A Ipiranga promove, em parceria com o Museu do Ipiranga, ações com foco em mobilidade e inclusão. A empresa contribuirá para que 240 estudantes da rede pública tenham a oportunidade de conhecer o Museu.

OUTUBRO ROSA. Das mais de 111 mil mulheres que procuraram um ginecologista da rede de clínicas Dr. Consulta no ano passado, 17% tinham sintomas que indicavam a necessidade de uma mamografia.