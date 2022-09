Quanto custa dar a volta ao mundo numa viagem de luxo? Confira roteiro para 2023

Viajantes com alto poder aquisitivo, mas que estão mais interessados “em ser do que ter”. De acordo com o Alexandre Cymbalista, diretor da Latitudes, esse é o perfil dos passageiros das viagens ao redor do mundo promovidas pela empresa de turismo.

Com saída prevista para outubro de 2023, os passageiros irão partir do Palácio Tangará, em São Paulo, para um roteiro de 26 dias – passando pelo Chile (Ilha de Páscoa), Fiji (Malolo Island), Austrália (Sydney), Indonésia (Flores e Komodo Islands), Índia (Hampi), Tanzânia (Serengeti), Arábia Saudita (Al Ula) e Espanha (Granada). Ao todo, sete Patrimônios da Humanidade da Unesco estão na agenda.

A viagem é em voo privativo e conta com hotéis e refeições inclusas – além da presença de especialistas em geopolítica e história. O ‘tour’ custa 148 mil dólares (cerca de R$ 800 mil). “A única preocupação do viajante é a de abrir e fechar as malas. Nos cuidamos de toda a logística – inclusive a de entrada e saída dos países”, explicou Cymbalista.

Para a hospedagem durante a viagem, a seleção de hotéis combina propriedades de redes famosas e pérolas locais. Na lista estão o Explora Rapa Nui, o Six Senses Fiji Malolo Resort, os hotéis Four Seasons em Sydney e no Serengeti, além do AYANA Komodo Resort (Indonésia), Evolve Back Hampi (Índia), o Banyan Tree Al Ula (Arábia Saudita) e o La Bobadilla (Espanha).

Acompanham os passageiros, o jornalista Jaime Spitzcovsky e o historiador Luiz Estevam . A ideia é que a dupla passe uma panorama dos locais visitados (do ponto de vista histórico e da realidade políticas e social da atualidade). A maioria das ‘aulas’ será ministrada durante os voos. Antes mesmo do embarque, os viajantes serão abastecidos com livros e informações sobre os países do roteiro. Também são parte da equipe o fotógrafo Adriano Gambarini e o médico Fábio Tozzi.

A estreia de rainha no carnaval paulistano

Ex-bailarina do Aviões do Forró e musa na Sapucaí, Mileide Mihaile vai desfilar pela primeira vez no carnaval de São Paulo. Ela fechou com a Independente Tricolor para ser a rainha de bateria. A escola, que faz em 2023 sua reestreia no grupo especial de São Paulo, levará para a avenida o enredo em alusão à estratégia para vencer batalhas, partindo da vitória grega sobre os troianos. A coroação de Mileide na quadra na Vila Guilherme será no dia 15. Ao longo do ano, a influenciadora faz treinos aeróbicos, musculação, mantém cuidados com a pele e alimentação.

Bloco de Notas

AMIGO PET. Fundadora da rede de hospitais veterinários Pet Care, a médica veterinária Carla Berl marca presença amanhã no Fórum da IV Longevidade para falar sobre a importância dos pets como companhias indispensáveis de milhões de idosos.

SINAL VERMELHO. O grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, aderiu à campanha Sinal Vermelho para conscientização e proteção das mulheres contra violência doméstica. A campanha foi idealizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros em parceria com o Conselho Nacional de Justiça.

ÓVULOS. A Mater Prime, clínica de reprodução humana, está iniciando um projeto para oferecer para as empresas o tratamento de congelamento de óvulos como um dos benefícios às colaboradoras.

FESTA. O hospital Oswaldo Cruz celebra no dia 7 de outubro 125 de existência com uma apresentação do Cirque du Soleil para convidados.