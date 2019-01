Tem gente querendo saber qual impacto terão as informações sobre milícias do Rio em Sergio Moro. Especialista da área ponderou à coluna que o repertório do ex-juiz não inclui violência urbana: “Quando ele trata de crime organizado, fala das redes de corrupção de colarinho branco”.

Leia mais notas da coluna:

+ Secretaria da Cultura suspende temporariamente processo contra Instituto Odeon

+ PT faz as contas sobre CPI contra Fabrício Queiroz