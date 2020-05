Quadro de artista brasileiro é arrematado por US$ 350 mil

Ante a pandemia, a Sotheby’s ampliou seu calendário de vendas online em 2020 conseguindo um crescimento de 370% na comparação ao mesmo período no ano passado.

No que se refere ao Brasil, a representante da casa de leilões no País, Katia Mindlin, destaca o sucesso no arremate da obra do artista Lucas Arruda, a Sem Título. O preço estimado girava entre US$ 115 mil até US$ 200 mil e o quadro sai por US$ 350,000, “após disputa feroz entre oito interessados”.

Boa, a intenção

O Projeto de Lei Covid recebeu o ‘selo’ urgente, ontem, na Assembleia paulista, e inclui 30 proposições.

Entre elas, chama atenção a que cria um auxílio emergencial de R$ 300,00 por mês a mulheres vítimas de violência doméstica.

À coluna, Vinicius Camarinha, relator do PL, diz que a medida se dá ante o aumento de 30% de violência contra a mulher em SP, na pandemia.

Novo rodízio?

Enquanto isso, Doria quase enfartou players do mercado financeiro ao avisar, ontem, também ser a favor da antecipação de feriados. Domingo, Bruno Covas, por exemplo, fez proposta. O mercado mundial de ações está bombando.

Vai que dá?

Projeto de lei, no Congresso, obriga uso de máscara afetando o território nacional. Prevê detenção de 15 dias a um ano e multa para o infrator. Dúvida: quem fiscaliza quem?