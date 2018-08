QG do Fhits terá desfiles e show

Alice Ferraz / foto João Viegas

O famoso QG do Fhits, que começa nessa quarta-feira, está de cara nova. No coração do Shopping Cidade Jardim, o evento, que foi idealizado por Alice Ferraz, está mais renovado do que nunca para a semana de moda. Com direito a desfiles – de marcas como Cruise, Mixed e Carol Bassi –, mesas-redondas, debates e até pocket show de Simone e Simaria. Para a CEO do Fhits, as semanas de moda têm que se reinventar e pensar fora da caixa. “Trouxemos desfiles para o nosso QG porque acredito na efervescência do evento físico com a amplificação digital para o todo o Brasil. Trata-se do que chamamos de ‘digital runaway’, no qual as pessoas podem comprar tanto online como nas lojas”. explica.