‘Puxadora de votos’, Luiza Brunet deve sair como candidata a deputada federal pelo PSDB

Além da enfermeira Monica Calazans, a primeira a tomar vacina contra covid em São Paulo, o PSDB tem outra mulher que considera puxadora de votos. Luiza Brunet, modelo e ativista contra a violência doméstica, deve sair como candidata a uma vaga na Câmara Federal.

Périplo

Os encontros da classe empresarial com presidentes de partidos não vai se limitar a Gleisi Hoffmann, do PT. João Camargo, CEO da Esfera Brasil, está definindo datas para legendas com pré-candidatos de peso.

Dia 11 será a vez de Bruno Araújo, do PSDB; no dia 9 de maio, Valdemar Costa Neto, do PL; e, 16 de maio, Carlos Lupi, do PDT.

Bailando

Vai ter comemoração do Dia Internacional da Dança. A Secretaria Municipal de Cultura promove o Abril Pra Dança, entre os dias 22 e 30. A abertura será por conta do Ballet Stagium de São Paulo, que completa 50 anos, no Teatro Paulo Eiró.

Antecipando a comemoração, o Centro Cultural São Paulo promove, neste domingo, o encontro Um Ano do Encantamento de Ismael Ivo, em memória do ex-diretor do Balé da Cidade.

Tão perto, tão longe

A Sextante lança em junho Como A Nossa Vida É Linda, dos coreanos Chan Jae Lee e Kyong Ja Ahn. O livro é fruto de perfil no Instagram que o casal de 79 anos – que vive em SP – criou para se manter conectado aos quatro netos espalhados pelo mundo.

“Quando meu marido faz um desenho, eu escrevo alguma coisa para acompanhar”, diz Kyong Ja Ahn, a Vovó Marina.