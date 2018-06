Público recorde na Paulista surpreendeu SPTuris

Um esquema detalhado, com drones sobrevoando a avenida, cálculos atualizados a toda hora pela PM e números comparativos do CET: foi com esse apoio técnico reforçado que a equipe de David Barioni, da SPTuris, constatou, na virada do ano, a presença recorde de 1,7 milhão de pessoas na Avenida Paulista.

Um ‘enxame’ de gente

na hora final

Segundo os organizadores, já havia 1,3 milhão por volta de 23 horas – e todos se davam por satisfeitos, pois era o número esperado.

Surpresos, eles registraram depois um “enxame” de mais 400 mil festeiros, que apareceram na hora final.