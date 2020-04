Publicitário do Aliança, Sérgio Lima nega pretensão por cargo no governo Bolsonaro

Curado da covid-19, Sérgio Lima, publicitário do Aliança, voltou à ativa e participa das discussões do gabinete de crise do governo Bolsonaro, em Brasília. À coluna, nega, porém, que seja um dos responsáveis pelos discursos do presidente em cadeia nacional. “Ele mesmo quem faz”. Conta que contribui “como voluntário” na comunicação “e nem pretendo cargo algum”.

Antes da pandemia, ‘Serginho’ – como é conhecido entre governistas –, vinha sendo incentivado por bolsonaristas a disputar a Prefeitura de SP.

Concentração

FHC está aproveitando o isolamento social para escrever um novo livro para a Cia das Letras. Agora, sobre sua trajetória intelectual.

Futuro azul?

Eric Klug, da Japan House em SP, descarta demissões: “Contratei mais gente para a produção dos serviços online, que cresceram”, explica.

Cursos, restaurante, café e loja seguem ativos no e-commerce e terceirizados foram mantidos. “Quando isso tudo passar, estaremos preparados para a demanda”, diz Klug.

Escambo

Ricardo Lísias está trocando oficinas de escrita para colégios e pareceres literários para aspirantes a escritor, por doações de material de proteção a médicos.