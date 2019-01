PT se organiza para formar bloco com PSB no Senado

Na articulação por espaço no Senado, o PT já se organiza para formar bloco com o PSB. O tamanho dos dois partidos juntos – 6 e 2 vagas, respectivamente – garantiria aos petistas uma vaga na Mesa Diretora e uma comissão, que eles gostariam que fosse a de direitos humanos.

Se confirmado o cenário, os cargos devem ir para quem já era senador. Humberto Costa ficaria como líder, Paulo Rocha na Mesa e Paulo Paim presidindo a comissão.

Cid Gomes, um obstáculo

Mas no meio do caminho tem uma pedra chamada PDT. Os petistas têm de torcer para que o pedetista Cid Gomes não consiga montar, com outros grupos oposicionistas, um bloco mais numeroso. O partido tem 4 senadores.