PT perde primeiro pedido de resposta contra Alckmin

O PT perdeu na quarta-feira, no TSE, o primeiro pedido de resposta que fez contra o candidato tucano à presidência, Geraldo Alckmin.

O partido, sem representante no debate da RedeTV!, no dia 17, não gostou de declarações feitas pelo ex-governador paulista, no qual ele responsabilizou os petistas pelo “descontrole das contas públicas” e disse que gestões petistas no Planalto geraram “treze milhões de desempregados”, além de ter criado a necessidade de se aprovar a “PEC do Teto”.

A representação foi movida contra o candidato tucano e contra a RedeTV!. Ambos argumentaram que as declarações feitas durante o debate não ultrapassaram os limites da liberdade de expressão.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral Carlos Bastide Horbach apontou dois motivos para negar o pedido. Disse que a representação não poderia ter sido feita pelo PT sem a participação das outras siglas de sua coligação, o PC do B e o Pros. Além disso, decidiu que as críticas de Alckmin eram próprias para o debate.

