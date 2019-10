PT antecipa campanha com ataques de Padilha a Covas

Em discursos e nas redes sociais, incluindo o WhatsApp, Alexandre Padilha vem mirando Bruno Covas. Anteontem, na Câmara, o petista citou o prefeito na tribuna, pelo projeto que o autoriza a vender 41 imóveis. E pediu ao Tribunal de Contas uma inspeção. Quer a revogação da lei.

O pano de fundo, lógico, é a disputa pela Prefeitura em 2020.

Mas a busca de um nome

ainda continua

Padilha esteve com Lula na semana passada, na prisão de Curitiba. O ex-presidente disse que quer o nome do seu ex-ministro da Saúde no pareo. Também citou Aloizio Mercadante.

A coluna apurou que o ex-presidente está testando nomes enquanto espera Haddad, que já disse “não” várias vezes. Seria o único nome no PT, hoje, que não enfrentaria prévias.

Hoje tem Damares

saltando de paraquedas

A ministra Damares Alves vai saltar de paraquedas hoje, em Boituva. Com Rogéria Bolsonaro, mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, entre outros convidados, para promover o Outubro Rosa.

PSL aluga nova

sede em SP…

Após dois meses sem sede própria, o PSL de SP alugou imóvel exatamente ao lado do escritório de Karina Kufa, que vem a ser advogada de Bolsonaro no imbróglio do presidente com o próprio partido. A casa é próxima à Assembleia Legislativa.

…e a briga entre grupos

no partido continua

O grupo de Luciano Bivar quer tirar Eduardo Bolsonaro do comando do PSL de SP. No âmbito municipal, a briga é para emplacar Joice Hasselmann na direção. No centro da disputa, o fundo partidário do PSL, que no fim deste ano pode chegar a R$ 110 milhões.

Bird ajuda Prrefeitura no

controle da administração

A Prefeitura montou parceria com o Bird para melhorar os controles sobre o serviço público. O foco é habilitar a Controladoria-Geral a utilizar um novo sistema do banco que faz monitoramento e cruzamento de dados sobre legalidade das decisões.

Ideias

O Itaú Cultural recebeu 11.246 projetos para a edição 2019-2020 do Rumos. As áreas com mais propostas foram: audiovisual, com 2.127, seguido por música com 1.759 e teatro com 1.467.

Os escolhidos serão anunciados até 25 de maio de 2020.

Sala lotada para

ouvir Gil na Bahia

Um novo lote de ingressos vai ser aberto para o show de Gilberto Gil e do grupo Baiana System em Salvador, no dia 3. Os 30 mil destinados à apresentação acabaram em duas horas e meia. Os artistas ensaiam hoje e amanhã, no estúdio de Carlinhos Brown.

Na data, a Devassa, que patrocina o show, vai gravar um documentário com imagens da apresentação, depoimentos e a relação do Movimento Tropicalista com a música feita hoje.

Ocupação

A coletiva Somos Muit+s: Experimentos sobre Coletividade, que convida o público a ocupar a Pinacoteca para expressar talentos próprios, contabilizou 90 apresentações.