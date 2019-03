PSL coloca foco em SP de olho em 2020

O foco do PSL, para 2020, é “fazer São Paulo”, avisa o senador Major Olímpio. O partido quer lançar no Estado o maior número possível de candidatos a prefeito – no momento, não tem nenhum.

Nas contas do senador do PSL, é preciso ter muitos candidatos para impedir que políticos locais se apropriem dos diretórios municipais.

Para as convenções, que devem acontecer em junho, há uma pedra no caminho: na grande maioria das cidades, os diretórios do PSL são provisórios e é preciso começar tudo quase do zero.