O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, ainda não orientou os advogados da sigla no TSE a tentar emplacar o general Hamilton Mourão no lugar de Bolsonaro nos debates, segundo fonte credenciada.

Mourão, que tem substituído o presidenciável nos atos de campanha, disse ontem que faria a consulta – como acertado entre ele, Bebianno e os filhos de Bolsonaro.