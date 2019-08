PSDB prepara nova ofensiva para afastar Aécio

Contra-ataque

Comandado por aliados de Doria, o PSDB paulista prepara nova ofensiva para afastar do partido o deputado Aécio Neves – que teve um pedido de expulsão arquivado, na quarta-feira, pela Executiva Nacional tucana.

A ideia, segundo Marco Vinholi, que comanda a sigla em São Paulo, é dirigir um recurso ao diretório nacional, que tem 177 integrantes, em vez de recorrer à Executiva. Nesta, o tucano mineiro já mostrou que tem maioria – lá ele venceu fácil a primeira briga por 30 votos a 4.

Contra-ataque 2

Na conta dos tucanos paulistas, Aécio não tem como ganhar nesse outro colegiado.

Há vagas

O “armistício” que prevalece entre magistrados de cortes federais desde que foi aprovada a PEC da Bengala, em 2015, está com dias contados.

Ao que se apurou, desembargadores federais já estão afiando as facas para a guerra interna pela vaga do ministro Napoleão Maia.

Que vai se aposentar do STJ no ano que vem.

Anvisa na mira

Como uma batalha na frente ambiental é pouco, o governo continua desafiado na cultura. Nota assinada por 22 secretários da Cultura, ontem, em Gramado, pede o “fortalecimento institucional” da Anvisa e a recomposição do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual.

O Festival de Cinema gaúcho termina hoje, com a premiação de curtas e longas.

Peso pesado

A canção Exit for A Film, da banda RadioHead, estará no longa Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, de Bárbara Paz. A coprodução da Gullane, Globo Filmes e GloboNews estreia em Veneza no dia 2.

O guitarrista Ed O’Brien assistiu ao filme esta semana e mandou mensagem à diretora. “Acabei de assistir ao seu lindo filme. É um trabalho tão comovente. Sua conexão profunda de amor e o respeito por Hector como ser humano e artista brilham”.

Pelo começo

Um dos mais premiados filmes brasileiros de 2019, A Vida Invisível, de Karim Aïnouz, será lançado antecipadamente no Nordeste, a 19 de setembro. A estreia nacional será dia 31 de outubro.

