PSDB não escapa de reavaliação da social democracia, diz Tripoli

Ricardo Tripoli avisa que fala “em nome de muita gente do partido” quando diz que “a social democracia tem de ser reavaliada, o PSDB não tem como escapar disso”. Esse é o tom, segundo ele, com que os tucanos preparam o congresso de março e uma convenção nacional que apontará, em maio, o presidente que sucederá a Geraldo Alckmin no comando da legenda.

Mas Tripoli acha essencial “entender a ordem das coisas”. Primeiro é necessário “um esforço de todas as partes para aprovar a reforma da Previdência”. Em seguida, o PSDB avalia como voltar a crescer. “E só depois vamos discutir nosso futuro.”

