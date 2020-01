PSDB e PRB tentam formar chapa Bruno Covas-Celso Russomano

Voltaram a esquentar as conversas do PSDB com o PRB para tentar formar a chapa Bruno Covas-Celso Russomano, com o “vice dos sonhos” dos tucanos. A cúpula dos dois partidos, ao que se informou, vai aguardar pesquisas eleitorais internas e analisar cenários. Enquanto isso, tentam resolver outra equação: atrair o MDB.

Se o casamento com o PRB não avançar, o PSDB pensa numa solução caseira – a deputada Mara Gabrilli como vice – ou um nome do DEM.

Caça ao vice

Os tucanos também estão convencidos de que precisam “popularizar” a candidatura de Covas. Tanto que seu estilo está mudando: o prefeito apareceu mais enérgico e contundente no Roda Viva.

Peso

O fotógrafo americano Robert Mapplethorpe estará entre os nomes do setor Masters da 16ª SPArte. A lista, da curadora Maria do Carmo Pontes, também inclui Ernesto Briel, Rafael França, Amélia Toledo e Ivens Machado.

Requisitado

Maria Rita, Gabi Amarantos, Fafá de Belém, Paula Fernandes e Ana Cañas estão entre as clientes que Walério Araújo vestirá no carnaval. O estilista prepara look inspirado no cordel para Fafá no Galo da Madrugada. Para Gabi, uma fantasia surrealista. Paula Fernandes terá traje de gala no Baile da Vogue.

“E tenho que fazer as minhas fantasias”, diz ele. “Sou muso do Acadêmicos do Baixo Augusta e do Bloco da Preta”.