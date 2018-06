PSDB avança com a organização de prévias presidenciais

Duas altas fontes do PSDB asseguram: ao contrário do que reclama Arthur Virgílio, o PSDB está, sim, avançando com a organização das prévias presidenciais, já marcadas para 4 de março. Para tanto, um grupo de quatro tucanos entrega relatório à Executiva em sua reunião do dia 7 de fevereiro.

No qual os quatro dirão se é melhor fazer a votação via internet ou instalando urnas nos 5.000 diretórios do partido. Neste caso, que é a saída mais provável, o partido espera o comparecimento de cerca de 800 mil filiados (os que se recadastraram).

