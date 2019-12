PSDB avalia apoio da base ao bolsonarismo para seu congresso

O PSDB está nos finalmentes para o congresso nacional do partido, que ocorre sábado, em Brasília – e no qual estarão reunidos do presidente Bruno Araújo e Doria a FHC, Serra e Alckmin.

A sigla fez pesquisa com filiados em que pergunta, entre outras coisas, se “o PSDB deve apoiar e colaborar na aprovação das medidas do governo que visem o desenvolvimento econômico e social, a geração de emprego e redução da desigualdade social”.

Valores pessoais

incluídos na pesquisa

Os tucanos entraram também na pauta bolsonarista dos costumes. E indagam se o governo “deve interferir em valores comportamentais de cada indivíduo” e se o filiado é “a favor da liberação da maconha”.

Alvaro Dias diz que não autorizou

post no Twitter e que ‘Lula é passado’

Dias acabou recuando após postar no Twitter, ontem, vídeo de manifestação bolsonarista em frente à suposta pousada de Parati na qual estariam Lula e a namorada, Rosângela. Indagado pela coluna sobre o conteúdo e a veracidade, ele culpou a assessoria pela postagem “sem autorização”.

“Dei uma orientação aqui no gabinete de que Lula é passado. Ele é um cidadão provisoriamente solto.” Ao mesmo tempo, Dias afirmou que recebeu o vídeo no seu whatsApp. Antes dele, a deputada Bia Kicis, suspensa ontem pelo PSL de Bivar, postou dois vídeos do mesmo tema.

E Lula não comenta episódio

Procurada, a assessoria de Lula não quis comentar. No Twitter, a última postagem de seu perfil é sobre fake news.

Espanhóis não fecham negócio com

Metrô e China pode voltar à Linha 6

Depois de reunião na Procuradoria-Geral do Estado, semana passada, o destino da Linha 6 do Metrô ficou mais incerto. Motivo? Tanto a Procuradoria como a Secretaria de Transportes e o consórcio Move SP não conseguiram se acertar com a Acciona, até aqui anunciada coma favorita a levar a concessão.

O que circula, no meio, é que a intransigência da empresa espanhola já trouxe os chineses de volta à mesa.

Divisão ambiental

A Coalizão Brasil Clima Floresta e Agricultura, que reúne ONGs ambientalistas, perdeu um grupo de entidades de produtores rurais. Dentre elas, SRB, ABCZ, Abiove, Copersucar, Cecafe e Única.

Não concordam com posições adotadas pela coalizão. E uma dessas entidades, ao que se apurou, teve o nome listado sem ser consultada.

Sá Leitão vai à Alesp debater

gastos da Cultura em 2020

Sérgio Sá Leitão é aguardado hoje na audiência pública da Assembleia que debaterá os cortes previstos pelo governo de SP para a cultura no ano que vem. Marina Person e Sérgio Mamberti marcarão presença. As deputadas Professora Bebel, Beth Sahão e Márcia Lia estão à frente da sabatina.

Cármen Lúcia e Ayres

Brito em compliance

Petrobrás recebe Cármen Lúcia e Ayres Brito, no Rio, para evento de compliance, no dia 9. Na agenda, o combate à fraude, à corrupção e a promoção da integridade. Sergio Moro e Marcelo Bretas foram os convidados das edições anteriores.

Mais vozes

A Todavia lança, no próximo semestre, Another Brooklyn, de Jacqueline Woodson, um dos grandes nomes da nova literatura americana. A editora comprou também os direitos de Red at the Bone, o último livro de Woodson, que é bestseller do The New York Times.

Adeus a

Henry Sobel

Serginho Groisman foi convidado para conduz ir hoje a cerimônia solene (Hazcará) em memória de Henry Sobel, na sinagoga da Congregação Israelita Paulista. Com presença de FHC e de Ivo Herzog.