PSDB ainda não tomou medida contra prefeito do Guarujá alvo de impeachment

Enquanto o impeachment do prefeito Válter Suman avança na Câmara Municipal do Guarujá, não havia ontem nenhum processo aberto contra ele na Comissão de Ética do PSDB estadual – e nem discussão na executiva sobre seu afastamento.

Leia Também Prefeito e secretário de Educação de Guarujá são presos em operação da PF que mira desvios na Saúde

Suman chegou a ser preso por acusações de desvios na saúde, mas voltou ao cargo.

Coluna cheia

O Memorial da América Latina ganhou uma instalação artística. Avati – O Sustento da Vida foi feita pelo artista plástico Vinícius Fleck. O totem urbano, desenhado nas duas colunas de 15 metros de altura, traz mitos, animais sagrados e guerreiros de quatro povos: maias, incas, astecas e Tupis-guaranis.

Na energia

Sergio Moro continua seu périplo de encontros com empresários. O ex-ministro vai ser o centro de almoço oferecido pelo advogado Otto Gübel, hoje, no Parigi, em São Paulo.

O desembargador Carlos Abraão, Andrew Frank Storfer, presidente da América Energia, Antonio Torres, da Fortlev, Marcelo Oliveira, sócio da First Credit, e Gustavo Buiatti, CEO e fundador da Alsol – Energisa MG, são alguns dos convidados.

Tamojunto

Ongs, minorias e oposições pelo mundo agradecem. O site Dictionary.com (70 milhões de usuários) acaba de anunciar a sua “palavra do ano”. É “allyship”. Significa “o status de uma pessoa que luta pela inclusão de um grupo marginalizado ou politizado em solidariedade, mas não como integrante”.

OSESP EM ROMA

Programa de luxo, amanhã, no YouTube, para os fãs do Quarteto Osesp. Como parte da festa dos 200 anos da Independência, o grupo se apresenta em Roma, no Palazzo Pamphili, sede da Embaixada brasileira.

Além Verdi e Villa Lobos, o programa inclui as Variações e Fuga sobre a Canção do Expedicionário, composta por João Guilherme Ripper, em louvor às tropas do Brasil que lutaram na Itália.

MEMÓRIA

Dois artistas da música foram os nomes mais buscados no Google em 2021, dentre as personalidades que faleceram neste ano. A cantora sertaneja Marília Mendonça e o funkeiro MC Kevin, em seguida. Nomes como Major Olímpio, Bruno Covas e Eva Wilma e Cristiana Lôbo completam a triste lista.