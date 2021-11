PSB pretende encomendar pesquisa sobre candidatura de Joaquim Barbosa em 2022

12ª terceira via

O PSB pretende encomendar pesquisa para captar o potencial de votos de Joaquim Barbosa na disputa pela Presidência da República em 2022.

O ministro aposentado do STF jantou com lideranças do PSB em Brasília no último dia 4. Segundo fonte presente no encontro, ele vai avaliar entrar na disputa eleitoral e disse ali estar preocupado com a desconstrução das políticas de direitos humanos, sociais e dos fundamentos econômicos do País.

Decisão salomônica

O Supremo deve começar amanhã a julgar a retirada do direito da advocacia pública de requisitar perícias, certidões, exames, informações à órgãos públicos. A PGR (que impetrou a ação) entende que a Defensoria não pode ter poderes no processo judicial que a parte contrária não tem – a advocacia privada não tem prerrogativa de requisição.

Willian Fernandes, presidente do Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas, avalia que a perda de prerrogativa traria prejuízos concretos a usuários dos serviços. Edson Fachin, do STF, aceitou ontem a participação na ação do Conselho como “amicus curie” na causa.

Boa notícia

Mesmo com todos os solavancos, o Brasil lidera o caminho dos investimentos em “venture capital” na América Latina. O País registra recorde de R$ 33,5 bilhões nos primeiros nove meses de 2021, segundo pesquisa do setor a ser apresentada no Invest in Brazil Forum, dias 15 e 16, por Eduardo Zaidan, da Futurum Capital. Na Expo Dubai.

SEM CAMPANHA

Eduardo Giannetti da Fonseca disputa cadeira para entrar na Academia Brasileira de Letras. Seus concorrentes são Sérgio Bermudes e Gabriel Chalita. Mas pelo jeito, o escritor não esta fazendo sequer campanha para ser eleito.

Viajou para Tiradentes – como de hábito quando escreve – para se concentrar no novo livro.

MAR DE LETRAS

A velejadora Tamara Klink lança dois livros no box Crescer e Partir, da Editora Peirópolis. Em uma das obras, a filha de Amyr Klink apresenta poemas e textos em prosa poética sobre, entre outras coisas, os aprendizados das várias viagens em família. Na outra, apresenta o seu diário da viagem solo da costa da Noruega até a França, no veleiro apelidado de

“Sardinha”.