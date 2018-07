PSB negocia com o PDT a retirada de pré-candidaturas em dois Estados

O PSB negocia com o PDT a retirada de pré-candidaturas deste último em dois Estados, segundo fonte credenciada. A de Lígia Feliciano, no Piauí, e a de Peniel Pacheco, no DF – onde Rodrigo Rollemberg, do PSB, busca a reeleição e defende uma aliança nacional com Ciro.

Ciro e o PDT contam ainda com apoio de cinco lideranças estaduais do PSB – entre elas Marcio Lacerda (MG), Beto Albuquerque (RS) e Alessandro Molon (RJ) – e os socialistas têm tendência pró-Ciro outros cinco Estados. O grupo que prefere fechar com o PT domina em PE, BA, AC e RN.

