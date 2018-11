PSB ‘fecha questão’ nos Estados contra Escola sem Partido

O PSB decidiu “fechar questão” contra o projeto Escola Sem Partido nos Estados onde governa, segundo contou ontem à coluna Carlos Siqueira. Na Paraíba, Ricardo Coutinho — que passa o poder ao colega João Azevedo – acaba de assinar norma com garantias à liberdade dos professores em sala de aula. No DF, Rodrigo Rollemberg aprovou a Lei do Pluralismo de Ideias.

“Os nossos eleitos em Pernambuco e Espírito Santo vão cuidar do assunto assim que começar o novo ano legislativo”, completa o presidente do partido.

