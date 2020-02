PSB avalia em março alianças com PT ou com PC do B

CARLOS SIQUEIRA E GLEISI HOFFMANN. FOTO: DIDA

SAMPAIO/ESTADÃO

Passado o carnaval, Carlos Siqueira, do PSB, convoca reunião da Executiva nacional para fazer, dia 14 de março, uma avaliação do quadro eleitoral. O dirigente esteve na semana passada, como contou à coluna, com Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e com o deputado José Guimarães, que coordena o GT de Trabalho Eleitoral petista.

Combinaram “estudar a possibilidade de apoio recíproco”. Perguntado se acha que o PT abriria mão de alguma capital, foi cuidadoso: “Prefiro aguardar os acontecimentos”.

PC do B também

na mira para outubro

Siqueira se mostra mais otimista em outra frente, com Flávio Dino, do PC do B. “Esse é um namoro que pode prosperar”, avisou. “Mas temos tempo”.

Sem polêmicas

O novo líder do PSL na Assembleia paulista, Rodrigo Gambale, que assume a missão em março, é jornalista e radialista – atividades que o clã Bolsonaro costumeiramente despreza. À coluna, o deputado – que já foi alvo de Eduardo Bolsonaro no Twitter – avisou que não se pauta por polêmicas. “Meu trabalho é presencial. Não fui eleito por movimentos e isso não é uma crítica”.

Econovírus

O Japão saiu na frente, numa pesquisa feita pela Ipsos em nove países, como o país que mais acredita – 84% – no potencial de estragos que o coronavírus vai causar à economia e ao mercado financeiro. Seguem-se Austrália com 80% e Itália com 78%.

Quem menos acredita nesse potencial negativo é a Grã-Bretanha, com 60%. A pesquisa ouviu 9 mil pessoas.

Compliance

no Corinthians?



A disputa pela presidência do Corinthians movimenta os bastidores do clube. O único candidato da oposição, Augusto Mello, anunciou a apoiadores que pretende criar um sistema de compliance para os contratos e operações do time.

A situação financeira continua sendo uma das principais preocupações entre sócios e torcedores.

Esquentando

Para marcar a estreia de seu camarote no Anhembi, no domingo, a revista Raça promove amanhã encontro especial na Feijoada da Fama do Buffet Manaus, na Bela Vista. No domingo, a animação do camarote no intervalo fica para Thobias da Vai-Vai.