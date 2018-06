Nota alterada às 12:00 para correção de informação

O PSB inova em congresso partidário. Abre amanhã, em Brasília, com homenagens a Ariano Suassuna, falecido em 2014, e Noam Chomsky. E segue com apresentação de Arthur Moreira Lima e de Antonio Nóbrega.

No dia 2, enfim, sob comando do presidente Carlos Siqueira, elege o novo diretório nacional, que apontará a Executiva e definirá as campanhas até outubro.