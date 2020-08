Projeto ‘Rita, Help! #quarentena’ alcança média de 8 milhões de visitantes por mês

Com a missão de ensinar as pessoas a comerem de forma mais consciente – cozinhando para si mesmas – Rita Lobo lançou o projeto Rita, Help! #quarentena. Ele virou página no site Panelinha e tem em média 8 milhões de visitantes mensais. “Muita gente precisou aprender a cozinhar na pandemia! E essas pessoas vão descobrir que ganharam uma habilidade que vai melhorar a vida delas para sempre”, explica. O livro Rita, Help! Me Ensina a Cozinhar também agradou e entrou na lista dos mais vendidos da Amazon Brasil em menos de 24 horas após ser colocado em pré-venda.