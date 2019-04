Projeto que une lazer e futebol acontece no interior de SP

Foi pensando em uma proporcionar uma experiência para as famílias – que unisse futebol e lazer – que o ex-jogador e atual comentarista Caio Ribeiro se uniu à Antonio Khouri para criar o Caioba. Trata-se de um projeto, que acontece entre os dias 26 a 28, no Club Med Lake Paradise, no Interior de São Paulo, que junta gastronomia, música, recreação infantil. Tudo isso com direito, também, a campeonato de futebol, com a participação do próprio Caio e outros craques.São 260 crianças já inscritas e mais de 1200 pessoas durante os 3 dias de evento. “Criamos o Caioba para os nossos filhos. Para termos mais um momento em família, se divertindo, jogando bola e podendo passar para eles os valores que aprendemos no esporte”, explica Caio.