Projeto Polo Cultural lança concurso de poesias para poetas e iniciantes

O projeto Polo Cultural organiza o concurso de poesias Tâmaras – Poesias para Depois do Amanhã com o tema Reflexão em Tempos de Pandemia. Serão três categorias voltadas para poetas, estudantes e iniciantes. A expectativa é ter 300 participantes e as inscrições vão até 22. O coletivo Slam das Minas SP faz parte da equipe de curadores.

“Um concurso de poesia destinado aos escritores independentes e periféricos evidencia a nossa necessidade como artistas mais afetados nessa pandemia. Estamos sem emprego e precisamos sobreviver”, diz a escritora Pam Araújo, integrante do Slam.