Projeto paralelo à Bienal reúne artistas no Centro

Idealizado por Renata Junqueira e Antônio Rocco, o projeto de arte contemporânea, “Retrotopias” está saindo do forno. Trata-se de uma montagem que vai ocupar seis andares do edifício Magdalena Laura e o teatro Next, no Centro. A iniciativa, parte do calendário paralela à Bienal de Arte de SP, nasceu do desejo de projetos colaborativos que abarcasse as mais diversas manifestações artísticas contemporâneas, como pinturas, esculturas, residência, performances,vídeos, entre outros. “A importância desta iniciativa está na reinvenção dos espaços , na construção de um novo modelo expositivo colaborativo independente . Estamos criando um lugar para a arte ser experimentada e vivenciada”.