Projeto na Câmara prevê dobrar penas de crimes ligados a desvio de recursos públicos em calamidades

Vão dobrar as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de recursos públicos praticados durante decretação de estado de calamidade pública no Brasil.

Pelo menos é isso que propõe o PL 1485/20 de Adriana Ventura, do Novo paulista.

A deputada conta que recebeu de Rodrigo Maia a garantia de que o projeto será votado terça-feira.

Se aprovado, o PL não tem efeito retroativo, mas já atinge casos de corrupção na atual crise da pandemia. “Curioso é que recebi a sugestão para criar esse projeto de um cidadão comum, que não votou em mim”, disse Adriana à coluna.

Inclui-se no leque de crimes: peculato (apropriar-se de valores), prevaricação (deixar de exercer o que lhe é de dever) e concussão (exigir vantagem indevida).

Zoom, zoom

Com tradição em eventos com grande aglomeração, o PT decidiu fazer a convenção do partido em SP totalmente pelo… Zoom. Marcou para dia 5 de setembro o evento que confirmará Jilmar Tatto como candidato do PT a prefeito de SP.

A convenção do PSDB, logo em seguida, dia 12 de setembro, terá formato híbrido – parte presencial e outra também por Zoom.

Bruno Covas, aliás, deve esticar até lá para anunciar o vice, que tem grandes chances de ser… uma mulher.

Legado

Estão no forno, em ‘banho pandemia’, uma exposição e um livro de arte com 400 páginas reunindo depoimentos de críticos bem como os mais significativos projetos do arquiteto Carlos Bratke, morto em 2017.

A mostra, além dos trabalhos arquitetônicos, conta com pinturas e esculturas inéditas.

Legado 2

Hoje, a previsão é que a expo seja exibida no Museu da Casa Brasileira em 2021. Uma versão compacta também estará na Bienal Internacional de Arquitetura de Buenos Aires.

Tela das arábias

A edição da Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa será promovida inteiramente online, de 28 de agosto a 13 de setembro.

O evento, realizado pelo Instituto da Cultura Árabe, traz quatro filmes inéditos no Brasil. Entre eles Beirut – La Vie en Rose. A mostra também estará na programação online do Sesc SP.

Memória

O Projeto Henry Sobel – preparação de uma biografia do rabino para documentário e livro – realiza live na quarta-feira para comemorar os 50 anos da chegada de Sobel ao Brasil.

Aqui, não

As associações de moradores de bairro AME Jardins mais a de amigos e moradores do bairro Cerqueira Cesar entraram com ação civil pública requerendo o cancelamento do alvará de aprovação de torre residencial de 16 andares na rua Estados Unidos.

A BSP afirma em nota que a obra encontra-se com todas as licenças emitidas e válidas.