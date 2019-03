Projeto de publicitário propõe estabelecimento de diálogo entre as pessoas

O problema da falta de diálogo entre as pessoas fez com que Renato Zurlini mudasse a direção de seu trabalho e de sua vida. Depois de anos atuando no mercado publicitário como diretor de arte, ele resolveu voltar seu olhar para o estudo da mediação de conflitos. Apaixonou-se por esse ofício e, a partir de uma mescla de técnicas, criou seu próprio método, que chama de dialoguismo. De que se trata? De um programa de 10 sessões destinado a auxiliar as pessoas em suas vidas pessoais e profissionais. De quebra, ajuda equipes dentro de empresas a enxergar novas possibilidades e construções de escuta focando no estabelecimento de um diálogo que muitas vezes pareceria im possível. “Mudei de rumo. Estudei processos e desenvolvi o dialoguismo. De lá pra cá, ajudo as pessoas a estabelecerem comunicações reais com elas mesmas e com os outros”, explica.