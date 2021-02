Projeto de música clássica acontece em igreja de mais de 100 anos na Serra do Japi

A diretora Carla Candiotto e o ator Rodrigo Matheus (casal à direita) posam ao lado de Fabio Vianna e da maestrina Claudia Feres, diretores do projeto Concertos na Serra. A programação online inaugura o Espaço Japi – Cultura e Meio Ambiente, em área de preservação na Serra do Japi, em 11 de março. “Os concertos de música clássica vão acontecer no interior de uma igreja de mais de 100 anos, construção histórica tombada pelo patrimônio histórico”, diz Carla, que vai dirigir a nova edição cultural com o marido, Rodrigo.