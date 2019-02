O caso do cachorro espancado e morto em supermercado de Osasco, em novembro passado, virou projeto no Senado e já está na fila na Câmara. Apresentado por Randolfe Rodrigues, o texto propõe ampliar as penas, chegando a prisão de um a quatro anos para quem maltratar ou ferir animais, domésticos ou não.

