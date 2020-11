Projeto de Lei para instituir Estatuto da Vítima tramitará no Congresso.

O projeto de lei para instituir o Estatuto da Vítima está pronto para tramitar no Congresso. Feito com a contribuição de 30 políticos e o MP, o PL 3890/2020 altera o Código do Processo Penal, tentando assegurar o tratamento profissional, individualizado e não discriminatório durante o processo.

“O PL revoga prazos que correm contra as vítimas,”, afirma Celeste dos Santos, promotora de Justiça do MP-SP. O projeto é de autoria do deputado Rui Falcão (PT).

Dignidade 2

Coletivo de vítimas organizam manifestação em prol de Mari Ferrer. As passeatas foram agendadas em diferentes capitais do País: neste domingo em São Paulo, no Masp, às 13h e no Rio, na Cinelândia, às 14h.

A gente não…

A saudade de um museu bateu forte nos paulistas depois do jejum na pandemia. Segundo dados da Secretaria de Cultura, mais de 50 mil pessoas visitaram as exposições em cartaz em 19 museus do Estado desde a reabertura, anunciada em 9 outubro.

…quer só comida

O número, relativamente alto, leva em conta ainda os limites de ocupação impostos pelos protocolos de saúde para a retomada cultural.

Sob nova direção

Renata Motta é a nova diretora executiva do IDBrasil, organização social responsável pela gestão do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa – que deve reabrir no primeiro bimestre de 2021. Especialista em gestão pública e doutora, Motta coordenou, até outubro, a reconstrução do Museu do Ipiranga.