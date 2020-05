Projeto de lei contra fake news vai incluir WhatsApp

Tabata Amaral e Felipe Rigoni fazem uma modificação significativa no projeto que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet para incluir o… WhatsApp.

“As empresas de redes sociais precisam impedir atuação de robôs”, diz à coluna Tabata. Os dois deputados teriam recebido aceno positivo de Rodrigo Maia para votar a matéria em breve.

O PL prevê multa de até 10% do faturamento da plataforma de mídia social. E vai além, sugerindo até ser proibida de atuar no País.

O Whats é apontado como foco mais veloz de propagação de fake news e boatos relativos à covid-19.

Olho no olho

O novo projeto de ‘socorro’ financeiro da União, beneficiando estados e municípios ante a pandemia, vai receber emendas até amanhã – poucas horas antes de sua votação, prevista para a tarde.

Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado, corre para tentar ajustar o PL em conversas com o relator, Davi Alcolumbre, e Paulo Guedes, por meio de… WhatsApp.‘‘Faz muita falta a conversa olho no olho”, queixa-se Bezerra à coluna.

Após mais de 40 dias de quarentena no Recife, o senador de 62 anos, volta semana que vem a Brasília.

Por desrespeito ao isolamento social, a PM baixou na praça Gastão Vidigal, domingo. A foto, recebida ontem pela coluna, mostra o estilo… lotação. A AME Jardins chamou viatura da polícia que, com megafone, pediu: fiquem em casa.

Aglomeração

A associação tem recebido dezenas de queixas. “Já fizemos até B.O. contra postos de gasolina”, reclama Daniela Seibel, da AME. Sem falar nos “rachas”.

Sem textura

A galeria Choque Cultural apresenta sua primeira mostra virtual, a coletiva Mulher Dá luz, mulher Dá vida. Com curadoria de Baixo Ribeiro.