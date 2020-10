Projeto de Gabriela Manssur e Mary Kay ajuda vítimas de violência doméstica

Quando a consultora de beleza Mary Kay entrar na casa de uma mulher para apresentar maquiagens e cosméticos – almejando conquistar o famoso carro rosa que a marca dá para as que mais se destacam nas vendas – levará também outra mensagem de cuidado. Os catálogos da marca exibirão um número de Whatsapp para que vítimas de violência doméstica denunciem o agressor.

Para tanto, o Instituto montou parceria com o projeto Justiceiras, idealizado por Gabriela Manssur, durante a pandemia, no âmbito do Instituto Justiça de Saias.

A promotora do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) explica que a consultora pode se inscrever como vítima ou como voluntária: “Entrará no cadastro e seguirá o fluxo do projeto Justiceiras que já atendeu 2.200 mulheres com enorme sucesso em ajudá-las a saírem da violência. São 4 mil voluntários voltados para acolhimento, orientação jurídica, assistência social e psicológica da rede Justiceiras disponíveis para dar atenção às vítimas.”

Manssur ressalta que muitas brasileiras têm confiança nestas vendedoras diretas de cosméticos: “As mulheres gostam de receber a consultora de beleza em casa, muitas vezes se abrem para ela. Agora elas estarão capacitadas para informar essa cliente e encaminhá-la para o Justiceiras.”

Manssur considera a legislação brasileira boa para o enfrentamento de crimes de feminicídio mas gostaria de penas mais altas, tratamento processual penal mais rígido em liberdades provisórias, fianças, progressões de regimes.

“O que não é bom é o pensamento de parte da sociedade brasileira que ainda observa mais o comportamento da mulher do que a conduta criminosa do réu. É inadmissível que em 2020 haja uma decisão do STF dizendo que alguém pode matar em legítima defesa da honra, como se ciúmes e traição fossem justificativas para assassinatos. Isso em um momento que o Brasil é o 5º País com maior índice de violência contra a mulher e um dos piores para a mulher nascer”. O STF manteve a absolvição de um homem que tentou matar a ex-mulher a facadas diante de suspeitas de traição conjugal, no final do mês passado. Os ministros entenderam que a decisão pelo tribunal do júri é soberana e não poderia ser modificada.

Manssur tem planos de se mudar para Brasília a partir da semana que vem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, convidou-a para cuidar do canal da ouvidoria do Conselho do Ministério Público Federal. Ela deve se afastar temporariamente das funções do MP paulista. / PAULA BONELLI