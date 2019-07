Programa de Silvio Santos com filhos de Bolsonaro alcança boa audiência

Quem te viu

Silvio Santos deve estar satisfeito. Embora não muito longe do padrão, a repercussão do seu Jogo das Três Pistas, domingo, com Flávio e Eduardo Bolsonaro, foi positiva. A Kantar Ibope Mídia não revela a audiência específica do quadro – mas sabe-se que ele alcançou mais de 12%, ajudando a média a fechar em 11,6% – entre as 8 da noite e meia-noite, quando termina.

Número ficou acima dos 9% da Record, seu concorrente direto pelo segundo lugar. Já o da Globo, no mesmo horário, chegou a… 18%.

Bitcoin

Pelo jeito, pressões do sistema financeiro tradicional invadem o governo Trump. A moeda virtual bitcoin tem apanhado muito nos últimos tempos e aprofundou sua “queda” em consequência da fala de Steven Mnuchin, secretário do Tesouro de Trump. Em entrevista coletiva ontem, o executivo lembrou que as criptomoedas já foram usadas para lavar dinheiro e financiar terrorismo.

E reforçou, mais uma vez, que não quer vê-las operando “no escuro, sem regulamentação”, sugerindo cautela a investidores.

Coin 2

Qual a reação do mercado? A cotação da bitcoin caiu no ato do discurso mas fechou o dia… em alta.

Pilha

A MP da Liberdade Econômica, aprovada em comissão no Congresso, recebeu 301 emendas no debate do colegiado. Segundo se apurou, um número fora da curva. “O Brasil tem tanta coisa a desburocratizar que veio de tudo, desde fim do frete tabelado até mudança na CLT”, diz Alexis Fonteyne (Novo). “Só eu propus 18 emendas”.

Pilha 2

Coube ao relator, Jerônimo Goergen (PP-RS), dar uma enxugada para viabilizar a aprovação. A MP precisa passar no Senado e na Câmara até setembro. Ou caduca.

Grão em grão

A mesa diretora da Assembleia Legislativa criou uma equipe para fazer audiências públicas sobre o Orçamento – e o trabalho será recompensado com pagamento de uma diária de R$ 252 por jornada de até 12 horas fora da Assembleia. Se passar desse tempo, pagará R$ 504.

Os 19 servidores escolhidos estão… comemorando.

Educação

A Pau a Pique Produções está levantando recursos para rodar o documentário Balbúrdia, O Filme.

O longa – uma reação às declarações do ministro Abraham Weintraub – será gravado em universidades como USP, UNESP e federais na Bahia, MS, Cariri, entre outras.

Apresenta também entrevistas com especialistas da área da educação, bolsistas e estudantes de pós graduação.

Educação 2

Os diretores do filme – cuja produtora nasceu dentro da Unicamp – querem arrecadar R$50 mil por meio de financiamento coletivo.

E prometem entregar uma “defesa da universidade pública e da Ciência no Brasil”.

Digital

Na polarização de ataque e defesa ao voto de Tabata Amaral a favor da Reforma da Previdência, famosos se dividiram.

Saíram a favor da deputada, nas redes sociais, Luis Lobianco, Eduardo Mufarej, Mari Weickert. Fizeram comentários contra Thiago Lacerda, Bruno Gissoni, Caio Braz. E, entre os que pediram justificativas, está Zélia Duncan.

