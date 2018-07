O Programa de Parcerias em Investimentos decidiu voltar os olhos às… ferrovias. Reunião nos próximos dias vai qualificar, para licitação, o trecho EF-118, entre RJ e ES.

O plano do PPI já prevê, para o segundo semestre, licitação do Tramo Sul. E outra etapa, no Tramo Norte, vai ligar Açailândia e Barcarena, no Pará.