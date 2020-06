Cerca de 1,7 mil profissionais do Instituto de Infectologia Emílio Ribas foram homenageados com flores e canção organizada pelo maestro Vainer Dias Gomes, pelo trabalho no enfrentamento à pandemia. A iniciativa é do projeto #FloresParaHerois, inspirada no movimento “Flowers for Heroes”, nascido na Flórida e depois ampliado para NY.