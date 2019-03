Professora de dança leva aulas a penitenciárias

Há 20 anos Luciana Gomes Pereira dedica-se a dar aulas de dança para detentas, como parte do Projeto Ponto de Luz. A iniciativa reúne um grupo de profissionais autônomos que passam, semanalmente, seus conhecimentos de dança, teatro, cultura Xamânica e indigenista, entre outros. Funcionando na unidade prisional de Santana, o grupo pretende também atuar no Presídio em Franco da Rocha, onde não há projetos sociais, “Seremos os primeiros a adentrar por lá. Levaremos dança e oficinas para detentas grávidas e presas no geral. São dois campos de abrangência”, revela Luciana. “O trabalho é intenso mas gratificante e a conclusão deixa e encanta os que participam da oficina. Almejamos crescimento, um dia nos tornarmos um ponto atendendo vários locais e necessidades”, afirma.