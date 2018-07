Produtores e artistas protestam contra cortes na cultura

Em parceria com a OAB paulista, o pessoal da área cultural vai à luta. Inconformados com a MP 841, que reduz de 3% para 0,5% o repasse das loterias ao Fundo Nacional da Cultura, promove hoje, no Tuca, ato de repúdio à medida. Iniciativa da Ordem e do Fórum Brasileiro pelos Direitos Culturais, que reúne 165 entidades.

Assinada por Temer dia 11 passado, a MP manda o resto dos recursos para outro fundo, o de Segurança Pública.

Marcos da Costa, presidente da Ordem estadual, justifica: “A produção da cultura e da arte no Brasil já vinha enfrentando dificuldades com seguidos contingenciamentos. É inaceitável que a cultura seja, uma vez mais, sacrificada”.