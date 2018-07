A Academia de Filmes, em parceria com as produtoras Hungry Man, Conspiração, Prodigo Films, Gullane, O2, entre outras organizações do meio e juristas, assinou – durante o Seminário Internacional Mulheres no Audiovisual – pacto para inibir e apurar denúncias de assédio no setor.

O documento dispõe de uma cartilha contendo instruções sobre como vítimas, testemunhas e produtoras responsáveis por sets de filmagem devem se comportar nessas situações.