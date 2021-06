Cris Siqueira “deu à luz” à Oficina Nó Atado nessa pandemia. “Queremos empoderar mulheres prejudicadas por esse momento difícil, por meio do crochê e do tricô”, explica a empresária e produtora cultural. “Aprendi que é verdade que dá pra fazer algo de bom para muitos em meio ao caos”, comemora. Ela montou parcerias com projetos sociais, associações e cooperativas por todo Brasil.