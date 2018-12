Produtor de filme sobre João de Deus quer incluir últimos acontecimentos no filme

Patrick Siaretta, produtor de longa-metragem, já se concentra em como dar um ‘restart” no que está pronto na produção de filme sobre a vida de João de Deus.

O fundador da Teleimage, do grupo Casablanca – e produtor dos mais bem sucedidos do País –, conversou com a distribuidora e esta lhe adiantou que quer manter o projeto. Mas com a inclusão do “lado sinistro do médium” e sua ambiguidade. “Temos que repensar”, disse ontem à coluna.

A ordem é dar uma parada até o desfecho da história, para refazer o roteiro contratado com Homero Olivetto.

