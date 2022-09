Produção do musical Bonnie & Clyde procura clube de tiro para alvejar Ford V8 107 vezes

O musical Bonnie & Clyde, sucesso na Broadway (NY) e no West End (Londres), chega ao Brasil no primeiro semestre de 2023 – ocupando o 033 Rooftop do Teatro Santander. O casal de criminosos que se tornou popular durante a grande depressão norte-americana será interpretado por Beto Sargentelli e Eline Porto.

Um dos desafios da produção do musical foi o de encontrar a carcaça de um Ford V8 para a construção de uma réplica – que deve fica exposta no foyer do Teatro. O fato é que que Clyde era apaixonado por esse modelo de carro. “Fizemos uma busca por oficinas do País e encontramos uma carcaça em Curitiba”, conta a produtora e atriz Adriana Del Claro. “Foi difícil de achar, mas parece mesmo que o carro estava esperando a gente encontrá-lo. Por incrível que pareça, ele até já tinha algumas marcas de tiros”, completou. Para comemorar a descoberta, parte da equipe foi para Curitiba para tirar uma foto com o V8.

As icônicas fotos que Bonnie e Clyde tiraram enquanto fugiam das autoridades (sempre em um V8) tornaram-se referência e inspiração para livros e filmes de Hollywood.

Agora, a produção procura um clube de tiro para que o V8 seja alvejado 107 vezes – número de disparos que atingiram um veículo parecido em maio de 1934, quando Bonnie e Clyde foram encurralados e mortos pela polícia.

Skank, Cirque Du Soleil, Ana Botafogo e João Carlos Martins participam do SAP Sapphire

O SAP Sapphire São Paulo acontece na sexta-feira, no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. Em meio a discussões e palestras sobre o cruzamento da arte com a tecnologia, os participantes terão a oportunidade de assistir a um número do Cirque Du Soleil idealizado especialmente para o evento. A bailarina Ana Botafogo vai fazer dupla com o maestro João Carlos Martins em um show e, para fechar, a banda Skank vai tocar os seus grandes sucessos.

Escola Bolshoi traz ‘Balé Giselle’ para SP

A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil apresenta o Balé Giselle, nos dias 10 e 11 de setembro no Teatro Alfa. A programação faz parte da temporada de dança do teatro. Para interpretar os personagens principais do balé, Giselle e Albrecht, dois bailarinos que acabam de vencer um dos maiores concursos de dança do mundo, o Moscou Competition, Amanda Gomes e Wagner Carvalho. Primeiros Bailarinos da Ópera de Kazan se juntam ao elenco de 80 bailarinos do Bolshoi.

BLOCO DE NOTAS

EMPREENDEDORES. A segunda edição do Consig Summit 2022, acontece hoje e amanhã no Expo Center Norte. O evento reúne empreendedores e personalidades da internet, como Bianca Andrade (Boca Rosa), André Fernandes, Joel Jota, Caio Carneiro, Carol Paiffer, Felipe Titto e Ivan Moré.

VIRTUAL.Em 2022, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) já formou o maior número de alunos de sua história. Já são 5.058 formandos em cursos como Engenharia e Pedagogia, número 180% maior em relação a 2021, quando se formaram 1.802 alunos.

NEGRONI WEEK. Na próxima segunda-feira começa a Negroni Week. Mais de 90 bares de SP, RJ, Paraná e Santa Catarina participam da semana dedicada ao coquetel.