Procurador Cesar Guzzardi encabeça lista tríplice para PGE

Com 38% dos votos da eleição realizada pelo Sindiproesp, terça-feira, o procurador Cesar Guzzardi ficou no topo da lista tríplice para procurador-geral do Estado. Ele derrotou, nesta votação da categoria, Marcio Nusdeo, que recebeu 24% dos votos, e Anna Candida Serrano, que teve 15%.

Marcio França – que assume o governo paulista no dia 7 – pode ou não nomeá-lo.

O futuro governador, ao assumir o posto de Alckmin, tem a opção de manter José Renato Pires no cargo.

