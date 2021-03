Procon notifica Caixa para que instituição identifique vencedor da Mega da Virada

Fernando Capez, do Procon SP, resolveu notificar a Caixa. O órgão de defesa do consumidor quer que a instituição financeira explique por que não identificou o ganhador da Mega da Virada até agora. O sorteio foi feito no último dia de 2020 e o prazo final para retirada vence depois de três meses. Isto é… hoje.

Confusão

Consultada, a Caixa informa que, por lei, não pode acionar e identificar proativamente ganhadores de concursos das Loterias.

Confusão 2

Vale a pergunta de Capez: sua iniciativa, requerendo que a instituição financeira vá atrás de quem venceu, adianta? “Se é possível a identificação do apostador, a Caixa não pode comodamente aguardar o decurso do prazo e se apropriar do dinheiro.

E caso o apostador esteja morto, segundo o diretor executivo do Procon, o prêmio pertence aos seus herdeiros.

Versão

Bolsonaro, segundo se apurou, queria nomear o almirante Flávio Rocha, mas a Marinha vetou. Rochinha, como é conhecido, é oficial da ativa e a pasta enterrou a possibilidade de ter um “Pazuello dos mares”: para virar chanceler, Rocha teria de pedir passagem para a reserva e o almirante preferiu a carreira naval.

Versão 2

Como prêmio de consolação, Rocha indicou o novo ministro Carlos França. Pode ser que o almirante se torne uma espécie de eminência parda.

Não gostou

O príncipe D. João Henrique de Orleans e Bragança – mais conhecido como Dom Joãozinho – pede para registrar seu “total repúdio” ao projeto de transformação da finalidade do Museu Nacional.

E justifica: “D. João VI criou o museu em 1818 para que nosso País tivesse um centro de referência e pesquisa sobre a identidade brasileira na arqueologia, geologia e história natural, entre outras ciências”.

Não gostou 2

O fotógrafo diz que se o atual projeto for modificado, no sentido de “reconstruir e manter a finalidade para a qual D. Pedro I e D. Pedro II tanto se empenharam”, podem contar com ele.